Порье согласился провести бой с Ковингтоном 30 июля

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье согласился провести поединок против бывшего временного чемпиона полусреднего дивизиона Колби Ковингтона.

Единственное условие: бой должен состояться на турнире UFC 277, который пройдет в ночь на 31 июля в Лас-Вегасе.

«Колби, 30 июля, я принимаю», — написал Порье в Twitter.

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе, Ковингтон единогласным решением судей выиграл у бывшего товарища по команде Хорхе Масвидаля. После победы он бросил вызов Порье. На его счету 17 побед и 3 поражения.

Порье, тем временем, в декабре на турнире UFC 269, удушающим приемом уступил Чарльзу Оливейре. У Порье — 28 побед, 7 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.