Менеджер Хабиба считает, что боец не согласится на еще один бой с Макгрегором

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что российский боец сейчас не даст шанс Конору Макгрегору. В сентябре планируется бой между Нурмагомедовым (28-0) и временным чемпионом в легком весе Джастином Гэтжи (22-2).

— После того, как Гэтжи победил Тони Фергюсона, я сказал ему: «Буду с тобой честен. Если ты будешь дарться с подонком [Макгрегором], то, вероятно, заработаешь намного больше, чем в бою с Хабибом». Он ответил: «Мои родители воспитали меня правильно. Репутация, которую я имею в своей семье и этом виде спорта, стоит больше, чем деньги».

Но если Джастин победит Хабиба, то может сразиться с ним. Если Хабиб выиграет, ему лучше спуститься в полулегкий вес... Новый бой Хабиба с Конором? У Хабиба есть деньги. Ему не нужны еще 20-30 миллионов долларо. Я не могу убедить его сразиться с Конором. Честно говоря, сейчас не думаю, что Хабиб даст Конору шанс. Он другой. Принципы на первом месте, а затем уже деньги. Этот парень [Макгрегор] говорил о его отце, матери, жене, и после этого давать этому куску дерьма еще одну возможность для этого? Кто так будет поступать?