Менеджер Хабиба прокомментировал информацию о гонораре бойца

Менеджер Хабиба Нурмагомедова — Ризван Магомедов — прокомментировал «СЭ» информацию о том, что за бой с Дастином Порье его клиент получит больше, чем за поединок с Конором Макгрегором.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора. Гарантированный гонорар российского бойца составил 2 миллиона долларов. По данным «СЭ», с учетом проданных PVV Хабиб заработал 15 миллионов долларов. Ранее отец спортсмена — Абдулманап Нурмагомедов — заявил «СЭ», что Хабиб за бой с Порье получит в 3-3,5 раза больше, чем за поединок с Макгрегором.

— Суммы мы не оглашаем, — сказал Магомедов. — Если у бойцов есть желание, они сами могут рассказать, какие у них гонорары. Единственное, что могу сказать — гонорар хороший. Жаловаться грех.

— Реально гонорар будет больше, чем за бой с Макгрегором? Это же было суперсобытие.

— Да, это было суперсобытие. Но мы теперь больше, чем Конор Макгрегор и все вместе взятые.

— Но были очень большие продажи PPV...

— Понимаете, продажи PPV — это не так важно... Хабиб Нурмагомедов — международная звезда. Это человек, которого знают во всем мире. У него огромная армия болельщиков. Одно его имя соберет больше проданных трансляций, чем вот эти раздоры и интриги.

— Организаторы турнира со стороны Абу-Даби могут участвовать в финансировании гонораров бойцов?

— Это уже договор между организаторами и UFC. Мы работаем только через промоушен. У нас нет договоренностей с организаторами и третьими лицами. (Илья Андреев)

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