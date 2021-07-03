Менеджер Хабиба почтил память Абдулманапа Нурмагомедова
18:10
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, почтил память отца российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова. В субботу, 3 июля, годовщина смерти тренера.
Абдель-Азиз опубликовал несколько фотографий с Абдулманапом.
«Никогда не забудут», — подписаны снимки.
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020-го после перенесенной пневмонии.
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