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Менеджер Хабиба почтил память Абдулманапа Нурмагомедова

18:10
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, почтил память отца российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова. В субботу, 3 июля, годовщина смерти тренера.

Абдель-Азиз опубликовал несколько фотографий с Абдулманапом.

«Никогда не забудут», — подписаны снимки.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020-го после перенесенной пневмонии.

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