«Наркоманша с UFC». Боец ММА Мороз жестко проехалась по Агаповой

Боец ММА Марина Мороз жестко высказалась о Марии Агаповой. Обе девушки выступают в сильнейшей лиге мира UFC.

«Она говорит: «У меня нет денег на еду, у меня нет этого. Ой, помогите», — сказала Мороз накануне в прямом эфире Instagram. — Разбила машину в наркотическом состоянии. В общем, очень интересный человек... С двух залов ее выгнали, а в American Top Team она угрожала ребятам, и это сняли на камеру из-за того, что она под наркотическим веществом угрожала ребятам, и ее выгнали из зала. Потому что она угрожала и зарезать, и так далее».

«Также преследовала жену одного бойца, которая беременна — угрожала зарезать. В полицию четыре раза вызывали уже тут, выбила двери... И это все Мария Агапова. Про нее рассказываю, которая наркоманша с UFC».

На счету 29-летней Мороз 10 побед и 3 поражения. Она представляет Украину. У 24-летней уроженки Казахстана Агаповой — 9 побед и 2 поражения.