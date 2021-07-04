Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Менеджер Хабиба готов поставить миллион долларов на победу девушки-бойца против Макгрегора

10:30
Теги:

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что готов поставить миллион долларов на то, что девушка-боец Кайла Харрисон сумеет победит в бою экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Ставлю миллион долларов, что Кайла Харрисон победит Конора Макгрегора», — приводит твиттер Arabic MMA слова Абдель-Азиза.

31-летняя американка является двукратной олимпийской чемпионкой по Дзюдо в категории до 78 килограммов. В 2018 году Харрисон дебютировала в ММА и с тех пор одержала 10 побед (4 КО), ни разу не устив.

10 июля Макгрегор в третий раз подерется против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ArabicMMA/status/1411265646156001282

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Не видел такого избиения со времен боя с Кличко». Как в Англии отреагировали на разгром Украины
Шевченко объяснил причины поражения сборной Украины в матче с Англией
«Сборная Украины конкурентоспособная. А какие перспективы у сборной России?» Взгляд из Киева на поражение от Англии
«Мы снова гордимся нашей сборной. Мы снова гордимся нашим футболом». Что пишут на Украине после разгрома от Англии
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд