Менеджер Хабиба готов поставить миллион долларов на победу девушки-бойца против Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что готов поставить миллион долларов на то, что девушка-боец Кайла Харрисон сумеет победит в бою экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Ставлю миллион долларов, что Кайла Харрисон победит Конора Макгрегора», — приводит твиттер Arabic MMA слова Абдель-Азиза.

31-летняя американка является двукратной олимпийской чемпионкой по Дзюдо в категории до 78 килограммов. В 2018 году Харрисон дебютировала в ММА и с тех пор одержала 10 побед (4 КО), ни разу не устив.

10 июля Макгрегор в третий раз подерется против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264.