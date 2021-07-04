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Кевин Ли — о трилогии Магрегора и Порье: «Думаю, что Конор выйдет победителем»

10:37
Дастин Порье и Конор Магрегор. Фото Reuters
Дастин Порье и Конор Магрегор. Фото Reuters
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Бывший претендент на временный титул UFC в легком весе Кевин Ли поделился мыслями о предстоящей трилогии между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Я не знаю. Конор, возможно, выиграет в этом в этом бою, — сказал Ли в интервью Хелен Йи. — Думаю, что он сделает работу над ошибками и выйдет победителем. Независимо от этого, победит Порье или Макгрегор, я не думаю, что у них достаточно навыков, чтобы победить кого-то вроде Чарльза Оливейры».

«У Дастина за плечами много боев, но я думаю, что он начинает выходить на плато, делая одно и то же. В его арсенале нет никаких новых навыков. Тебе необходимо развить новый навык, чтобы попасть по Чарльзу».

Макгрегор и Порье сразятся в главном событии турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Победитель этой пары встретится с действующим чемпионом Чарльзом Оливейрой.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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