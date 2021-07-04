Рой Джонс поддержал решение Хабиба завершить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс считает правильным решение экс-чемпиона в легком весе UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру бойца.

«Для Хабиба игра стала совершенно другой. Раньше он делал это вместе со своим отцом, а когда Хабиб потерял его, то попытался продолжить без него. Возможно, Хабиб почувствовал себя одиноким, поэтому все стало кардинально другим.

Без отца он потерял половину себя. А если ты не можешь быть единым целым, то зачем тогда вообще выходить в клетку? Люди в октагоне не будут давать ему поблажек, потому что он не чувствует себя хорошо. Они находятся там, чтобы принести ему вред», – приводит слова Джонса Sportskeeda.

Боксер отметил, что если бы россиянин не завершил карьеру, то это могло сказаться на его здоровье.

«Бои – это спорт, в котором ты получаешь урон, и Хабиб это знает. Если он чувствует, что в клетке находится только половина его, а вторая половина отсутствует, то ему не следует туда возвращаться. Дело в том, что если ты будешь там только наполовину, то это может тебя убить. Так что я полностью понимаю и поддерживаю то, что он сделал», – подытожил спортсмен.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.

20 ноября 2020 года, Рой Джонс провел выставочный поединок против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. Бой закончился вничью.