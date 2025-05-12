Baza: в Москве задержали бойца ММА Аллахвердяна с переделанным пистолетом

Боец ММА Михаил Аллахвердян был задержан в Москве. Сотрудники ГИБДД при проверке документов обнаружили в машине спортсмена кустарно переделанный пистолет, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Инцидент произошел в ночь на 5 мая. Аллахвердян заявил сотрудникам ГИБДД, что нашел оружие на улице и собирался отвезти его в полицию. Однако при осмотре пистолета полицейский заметил следы переделки: у него была спилена перегородка и изменен канал ствола. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая забрала оружие на экспертизу.

Позднее выяснилось, что это кустарно переделанный охолощенный 9-миллиметровый пистолет, который после доработки приобрел характеристики огнестрельного оружия.

Как отмечает источник, спортсмена отпустили, однако ему грозит уголовное дело.

Аллахвердян выступает на профессиональном ринге с 2013 года. На счету 33-летнего бойца 9 побед и 4 поражения в ММА.