Менеджер Емельяненко рассказал, почему Федор не стал бойцом UFC

Джерри Миллен, менеджер российского бойца ММА Федора Емельяненко, рассказал, почему россиянин не подписал контракт с UFC.

— Они хотели подписать Федора, но Дана Уайт — не тот тип человека, что Федор или я, — отметил Миллен. — Федор очень уважителен к людям, он знает, что такое честь и достоинство. А мне кажется, что UFC не был готов к нему относиться с честью и достоинством. За все эти годы Дана Уайт наговорил много очень плохих вещей. А Федор — хороший человек. Ребята вроде Уайта не заслуживают, чтобы у них дрались бойцы вроде Федора.

— То есть дело там было в личностях Федора и Даны, а не в деньгах?

— Да, думаю, деньги там ни при чем. Федору не нужно себе зарабатывать на жизнь, он любит драться и ценит уважительное отношение. Потому что сам его проявляет к людям. А там как раз уважительного отношения не хватило. И Федор поэтому решил не идти туда. Деньги для Федора значат намного меньше, чем уважение. (Михаил Потапов)

Емельяненко — бывший чемпион Pride и RINGS в тяжёлом весе. Он также выступал в промоушенах M-1, Affliction, Strikeforce, Rizin, а сейчас находится на контакте с Bellator. В UFC Емельяненко не дрался никогда.

Полностью интервью представителя Емельяненко — здесь.