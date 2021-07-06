Боец ACA Туменов может провести сборы с Емельяненко

Топовый полулегковес ACA Биберт Туменов выразил заинтересованность в проведении сборов с тяжеловесом Александром Емельяненко, который сейчас находится в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

«Мне звонил Биберт Туменов. Он хотел бы потренироваться вместе с Александром, — сказал Бостанов «СЭ». — Да, понимаю, что люди из разных весовых категорий, но тут речь идет не о спаррингах, а просто о том, чтобы поднабраться опыта у человека, который провел достаточное количество боев и тренировочных сборов».

«Макс Давыдов сейчас проходит сборы в поселке Домбай, а это рядом с Тебердой. В ближайшее время мы все встретимся вместе, попробуем провести несколько совместных тренировок. Да, я понимаю, что у Александра, Биберта и Макса три разные весовые категории, но они все спортсмены, и им всегда есть о чем поговорить, и это общий язык спорта, поэтому я думаю, что это повлияет на Александра только в лучшую сторону. У него сейчас большая поддержка, большое желание. Самое главное — это то, что у него есть желание восстановиться и двигаться дальше».