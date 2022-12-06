Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:08

Али Абдель-Азиз: «Хочу, чтобы Гэтжи посадил Конора в инвалидную коляску»

Менеджер Гэтжи хочет, чтобы Джастин посадил Макгрегора в инвалидную коляску
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Менеджер Джастина Гэтжи (23-4) Али Абдель-Азиз сообщил, что бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) не согласится драться с топовым бойцом.

«Я хочу, чтобы Джастин Гэтжи уничтожил Конора Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску, — сказал Али Абдель-Азиз в интервью Schmo. — Я бы на это с удовольствием глянул. Без разницы, в каком весе он хочет драться. Он может пить столько стероидов, сколько хочет, но мы же понимаем, что он больше не хочет жестких боев. Он хочет легких поединков. Вряд ли он согласится на бой с Джастином Гэтжи».

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Джастин Гейджи
Конор Макгрегор
ММА
0
Читайте также
Норвежский лыжник раскритиковал Дмитрия Губерниева
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деметриус Джонсон подерется с Адриано Мораесом 5 мая 2023 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости