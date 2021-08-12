Менеджер Емельяненко: «Александр интересен Bellator»
10:50
Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов заявил, что его клиент интересен лиге Bellator, допустив, что он может выступить в одном турнире Bellator в Москве вместе с братом Федором.
«Я со своей стороны провел запрос, и они ко мне пришли с ответом, что данное предложение интересно. Но ничего более. Конкретики сказать не могу. У нас договоренность о детальных переговорах, но они еще не начались», — сказал Бостанов «СЭ».
Турнир Bellator с участием легендарного Федора Емельяненко состоится 23 октября в Москве на ВТБ-арене. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон.
Александр Емельяненко в следующем бою, который состоится в сентябре в поп-ММА организации «Наше Дело», сразится с блогером Артемом Тарасовым.
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