Дацик оказался легче Эльбаева на 12 кг

Прошло взвешивание бойцов перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 13 августа в Москве.

Вячеслав Дацик оказался на 12 кг легче своего соперника, Данияла Эльбаева, известного по прозвищу «Т-34». Вес Дацика — 123 кг, вес Эльбаева — 135 кг. Артем Тарасов (80,5 кг) легче Тайсона Дижона (85) на 4,5 кг. Разница между Денисом Вильдановым (185) и Брюсом Хлебниковым (103) составила 82 кг.

Панамский боксер Гильермо Джонс, который примет участие в главном бою вечера против россиянина Виталия Кудухова, оказался тяжелее на 8,9 кг — 109,55 кг против 100,65 кг у Кудухова.

Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо», начало — в 23.00 (мск). Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.