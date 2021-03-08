Менеджер Александра Емельяненко обозначил требования бойца по гонорарам

Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал «СЭ» о финансовых требованиях бойца.

«Мне, как менеджеру Саши, интересно создать максимально выгодные условия для него, — сказал Бостанов. — Раньше он выступал за фиксированную сумму — 150 тысяч долларов. Опускаться ниже этой суммы, как мне кажется, не имеет смысла, потому что это то, сколько он зарабатывал на протяжении последних лет карьеры. Любая лига, которая подписывает Александра хотя бы на один поединок, получает огромную PR-машину. Большое количество спонсоров готово прийти на имя Александра Емельяненко. Большое количество зрителей, билетов и проданных платных трансляций — все это аккумулирует Емельяненко. Упал ли Емельяненко в цене? Не думаю. Да, возможно для многих он упал, так как человек исчез на полгода, но обратите внимание на то, что есть бойцы, которые по два года не выступают, находясь при этом в форме. И в цене они не падают. А есть Александр Емельяненко, который может погулять четыре месяца, но зато потом за три месяца набрать топовую форму, создать безумный хайп и шумиху. А как он умеет эпатировать публику? Это трештокинг, в котором отсутствуют оскорбления и мат. Этот человек всегда умеет создавать вокруг себя ажиотаж, и я уверен, что так будет и дальше».

Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, проиграв Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

(Ислам Бабаджанов)