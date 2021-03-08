«Я тебе личико покромсаю». Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко

Российский боец ММА Вячеслав Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко. «Рыжий Тарзан» вспомнил историю их конфликта и пообещал «покромсать личико» оппоненту.

«Саша Емельяненко, а ты вообще помнишь свою фамилию? Ты мозги вообще пропил, — сказал Дацик в видео, опубликованном на YouTube-канале «True Gym MMA». — Сидишь там, как старая бабуська на скамеечке, сплетничаешь. Уже забыл, что, с чего началось. Реально, Саня, ты не боец. Ты просто старая бабуська.

Если не помнишь, с чего начался конфликт, он начался с 2009 года. Когда ты с Дмитрием Демушкиным и всем «Славянским союзом» нафоткался, всех поддерживал. А потом тебе позвонила Ирина Молчанова с «Московского комсомольца» и спросила: «Ты что, с этими фашистами?» А ты сказал: «Да нет, да я не при делах. Я не я, корова не моя». Я тебе позвонил, задал вопрос. Что ты мне начал лопотать? Как ты потом позицию переиграл?

Потом, когда я ушел в бега, как ты начал за меня язычком чесать? Обещал мне боль показать, говорил, что поймаешь, хлопнешь?

Если ты не фуфло, то отвечай за свой базар. А то кричишь, что тебе каких-то мифических денег надо за бой со мной. А что, за идею и свои слова ты не готов выйти? Ты там хотел мне боль показать, хлопнуть меня. За свои слова ты отвечать не хочешь.

Ты говоришь, что за бой со мной тебе нужны какие-то колоссальные бабки. Мне никаких гениальных идей не надо. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык. И посмотрим, кто кому какую боль покажет и кто какую боль вытерпит.

Какие тебе голые кулаки? Тебя там вынесут! Если ты не фуфло, то пофиг — по ММА, по боксу, по бирманским правилам — я готов, в любой момент. Ты надеялся подзаработать денег, чтобы дальше бухать. Ты считаешь, что я мертвый, это легкие деньги. С тобой нормальные люди дела иметь не хотят. Потому что ты можешь за неделю до боя забухать, тебя приходится откачивать. Ты умудрялся даже в Чечне найти алкоголь. Если надо, я найду промоутеров, которые организуют этот бой. Давай, выходи и покажи, как ты можешь меня избить.

Давай! Тебе три месяца на подготовку и мне набрать форму после 13 лет отсидки. И вся страна увидит, кто чего достоин и кто из чего сделан. Надеюсь, трех месяцев тебе на подготовку хватит. Тебе ж тренироваться не надо. На фарме только укол в (задницу) вставь, чтобы пресс был, личико помолодело. Мы тебе его подрихтуем».