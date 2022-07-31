Менеджер Александра Емельяненко не смог ответить, завершает ли карьеру боец

Менеджер Никита Бурчак прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры Александра Емельяненко.

«Скоро узнаете, мы все объявим. Пока ничего сказать не могу», — приводит слова менеджера бойца MMA.Metaratings.ru.

31 июля «Интерфакс» сообщил, что 41-летний спортсмен написал в соцсетях: «К сожалению, я больше не могу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами». По словам бойца, он хочет отказаться от публичности и заняться своим здоровьем, «своей семьей, которую потерял, и дочерью, которую очень любит».

Следующий поединок Александр должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.