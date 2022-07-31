Джулианна Пенья получила травму лица в бою против Аманды Нуньес

Американка Джулианна Пенья была травмирована в бою против бразильянки Аманды Нуньес, сообщил глава UFC Дэйна Уайт. Скорее всего, спортсменке потребуется вмешательство пластического хирурга.

«У Джулианны не хватает большого куска лба, сейчас она собирается к пластическому хирургу. Ей потребуется некоторое время, чтобы восстановиться», — заявил Уайт.