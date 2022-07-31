Джулианна Пенья получила травму лица в бою против Аманды Нуньес
Американка Джулианна Пенья была травмирована в бою против бразильянки Аманды Нуньес, сообщил глава UFC Дэйна Уайт. Скорее всего, спортсменке потребуется вмешательство пластического хирурга.
«У Джулианны не хватает большого куска лба, сейчас она собирается к пластическому хирургу. Ей потребуется некоторое время, чтобы восстановиться», — заявил Уайт.
Поединок в легчайшем весе завершился победой Нуньес единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-43). Таким образом, бразильянка стала новой чемпионкой в легчайшем весе.
На счету 34-летней Нуньес 22 победы и 5 поражений, у 32-летней Пеньи 12 побед и 5 поражений.
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