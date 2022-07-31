Олег Тактаров отреагировал на победу Павловича над Льюисом на UFC 277

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров (17-5) оценил выступление 30-летнего российского тяжеловеса Сергея Павловича (16-1) на UFC 277, в рамках которого он победил 37-летнего американского тяжеловеса Деррика Льюиса (26-10) в первом раунде.

«Да, я смотрел бой. Мне нравится, что [была проделана] совместная работа с Александром Волковым, который помог подготовиться, указал на ошибки, рассказал про все тонкости, хитрости соперника, — отметил Тактаров в интервью «СЭ». — Это здорово, что теперь у нас есть два тяжеловеса, которые претендуют на пояс чемпиона. Это здорово. Теперь у них будет внутреннее соревнование, это еще лучше! Удивило ли меня, что он так быстро выиграл? Все бывает. Волков тоже быстро вырубил своего соперника, ничего страшного. У Павловича такой стиль... напирающий».

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.