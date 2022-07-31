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Сегодня, 11:29

Александр Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры

Владислав Флегонтов
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Владимир Пушкарев
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Дмитрий Сомов
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры.

«Я знаю-знаю. Позже дам по этой теме объяснение», — сказал Емельяненко.

31 июля «Интерфакс» сообщил, что 41-летний спортсмен написал в соцсетях: «К сожалению, я больше не могу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами». По словам бойца, он хочет отказаться от публичности и заняться своим здоровьем, «своей семьей, которую потерял, и дочерью, которую очень любит».

Один из самых популярных бойцов российских ММА Емельяненко провел в профессиональных смешанных единоборствах 38 боев, одержал 28 побед (20 нокаутом) при 9 поражениях и 1 ничьей. Также он выступает по правилам профессионального бокса (2 боя и 1 победа нокаутом и 1 ничья). Следующий поединок Александр должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.

Александр Емельяненко
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