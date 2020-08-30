Мэгни взял верх над Лоури, Грассо победила Ким. Результаты UFC Fight Night

Состоялись бои предварительного и основного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Главный бой турнира — поединок американца Энтони Смита и Александра Ракича из Австрии в полутяжелом весе.

В основном карде в той же категории был запланирован бой россиянина Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы из Румынии, но он был отменен из-за выявления коронавируса в ночь шоу.

В со-главном бое вечера американец Нил Мэгни победил своего соотечественника Робби Лоулера единогласным решением судей.

Предварительный кард

до 77,6 кг: Шон Брэди (США) победил Кристиана Агилеру (США) — технический сабмишн (гильотина), 2-й раунд, 1:47

до 52,2 кг (ж) Полиана Вианна (Бразилия) победила Эмили Уитмайр (США) — сабмишн (армбар), 1-й раунд, 1:53

до 65,8 кг: Алекс Касерес (США) победил Остина Спрингера (США) — сабмишн (удушающий прием), 1-й раунд, 3:38

до 83,9 кг: Зак Каммингс (США) победил Алессио ди Кирико (Италия) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27)

до 52,2 кг (ж): Мэллори Мартин (США) победила Ханну Сайферс (США) — сабмшин (удушающий прием), 2-й раунд, 1:33

до 83,9 кг: Импа Касанганай (США) победил Макки Питоло (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

Основной кард

до 65,8 кг: Рикардо Ламас (США) победил Билла Алджео (США) — единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27)

до 56,7 кг (ж): Алекса Грассо (Мексика) победила Ким Чи Ен (Корея) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

до 77,6 кг: Нил Мэгни (США) победил Робби Лоулера (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)