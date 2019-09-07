Майрбек Тайсумов — Диего Феррейра: видеообзор боя UFC 242
22:17
Россиянин Майрбек Тайсумов в бою в легком весе на турнире на UFC 242 в Абу-Даби единогласным решением судей уступил бразильцу Карлосу Диегу Феррейре.
Поединок продолжался все три раунда. Счет судейских записок 29-28, 29-27, 29-27 в пользу Феррейры.
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Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.
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