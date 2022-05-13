Майкл Джонсон рассказал, как Дана Уайт катал его на «Феррари» с превышением скорости

Легковес UFC Майкл Джонсон в интервью «Спорт-Экспресс» вспомнил, как его прокатил на «Феррари» президент UFC Дана Уайт.

— У каждого ветерана UFC есть хотя бы одна история про Дану Уайт. Кому-то он выписал личный бонус в раздевалке, кому-то сделал что-то еще. Ваша история с ним.

— В раздевалке он мне бонус не выписывал (смеется), но история одна есть. После завершения TUF, нам устроили праздничный ужин, отличный вечер. После ужина ко мне подошел Дана и сказал: «Поехали прокатимся?». И мы сели в его симпатичный «Феррари» и поехали кататься. Шутили, болтали, хорошо пообщались. Когда мы въезжали на Бульвар Лас-Вегас, он, мягко говоря, превысил скорость (смеется). По-моему, копы не заметили нас, но тем не менее. Это был очень крутой момент — ты едешь с Даной Уайт на его «Феррари» со скоростью 85-90 миль в час, общаешься, травишь шутки... Я знаю Дану больше 10 лет, у нас с ним своя история, я видел, как он прошел весь этот путь и стал тем, кем стал. Я уважаю его, он определенно лучший промоутер в бойцовском бизнесе.