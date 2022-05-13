Джонсон: «Нейт Диас удивил меня больше всего. Его тяжело было поймать»

Легковес UFC Майкл Джонсон в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о поединке с Нейтом Диасом.

— У вас на пике были, пожалуй, самые быстрые руки в истории легкого веса UFC. Помните момент, когда впервые осознали эту скорость?

— Это было еще в подростковые годы. Я ввязывался в какие-то драки, в какие не должен был ввязываться, и чувствовал: «Ого, вот это у меня быстрые руки». Я просто был быстрее всех этих ребят. Чувствовал, что я могу драться, не только бороться, что у меня получается это само по себе. И потом уже захотелось направить все это на пользу, так я занялся ММА. А когда встал в пару с ударниками, то тоже быстро понял, что мое преимущество — это скорость. Скорость движения, скорость панчей, способность держать этот темп на руках, и чем больше я продвигался в ММА, тем сильнее понимал свою скорость рук. Генри Хуфт же помог мне выстроить всю мою систему ударки, связал все в одно.

— Среди всех ребят, с кем вы дрались в UFC, кто по скорости рук был близок к вам — может быть, Барбоза?

— Именно по скорости я не помню, чтобы кто-то был особо равен мне, но если говорить о том, кто реально меня удивил — это Нейт Диас и его ударка. Он абсолютно не быстрый, не резкий, но его длина... все его удары длинные, все движения длинные. То, как он покрывает дистанцию, как он отдергивается назад от ударов — было очень тяжело поймать его. Вот он реально удивил меня больше всех.

В декабре 2015-го Джонсон проиграл Диасу единогласным решением на UFC Fight Night.