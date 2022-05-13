Майкл Джонсон объяснил, почему он никогда не садится на стул между раундами

Легковес UFC Майкл Джонсон в интервью «СЭ » объяснил, почему он остается на ногах во время перерывов между раундами.

— Вы никогда не садились на стул в перерывах между раундами. Клали руки на плечи Генри Хуфту и так стояли всю минуту. Почему у вас так это повелось?

— Это повелось еще с тех времен, когда я только начал заниматься боями. Мой первый тренер по ММА Рик Уаймер — большой привет ему и залу Springfield Fight Club — он никогда не разрешал нам садиться между раундами. Он привил это мне с самого первого моего боя, и принял такую привычку, понял, что реально нет смысла садиться в перерывах. Стоячее положение помогает тебе лучше дышать, лучше сохраняет энергию, лучше помогает восстановиться ногам. Когда ты садишься, ноги устают сильнее. Поэтому я взял эту привычку с самого первого моего боя и продолжаю придерживаться ее. И с моим нынешним тренером Генри Хуфтом у нас совпадает взгляд на то, что не нужно садиться.

— И все-таки — неужели за все бои в UFC вам ни разу не хотелось присесть после раунда?

— Нет, никогда (смеется). Я сажусь, когда возвращаюсь в раздевалку, когда возвращаюсь домой. Сидеть — это форма релаксации, я а в клетке не для релаксации.