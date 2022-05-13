Легковес UFC Майкл Джонсон в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

— Вы были первым, кто попробовал взять Хабиба на гильотину. Она хоть сколько-нибудь была близка к опасному для него положению?

— Если бы я реально вложил все силы в нее, полностью зашел бы на нее, то мог бы немного напугать его. Но тогда... скажу честно, он был слишком серьезной задачей для меня в том бою. Он подвергнул меня такому давлению, что я постоянно боялся то одного то другого.

— Физически он очень сильный?

— Да. Пожалуй, самый физически сильный легковес, с которым я дрался. Когда он был на мне сверху, то ощущался как средневес.

— Помните тот момент, когда он проводил кимуру и уговаривал вас сдаться, потому что не хотел сломать руку. Вы вообще в тот момент понимали его английский?

— Я отлично понимал его английский. Мне даже хотелось ответить ему: «Тебе б**** придется сломать ее, чтобы я сдался (смеется)». Честно, я уже сам был близок к тому, что постучать. Я был прилично побит к тому моменту. Что касается Хабиба, он монстр, но милый монстр. Он мог сломать руку и Джастину Гэтжи, но не стал этого делать, потому что не хотел огорчать его родителей. Снимаю перед ним шляпу за то, что он думает о таких вещах.

В ноябре 2016-го Джонсон проиграл Нурмагомедову кимурой в 3-м раунде на UFC 205.