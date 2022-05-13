«Я отправил Масвидаля в Теневой мир». Усман обратился к тем, кто сомневается в его боксерских навыках

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман обсудил гипотетический бой по правилам бокса с Саулем «Канело» Альваресом, обратившись к тем, кто сомневается в его ударных навыках.

«Я проделываю огромную работу, — сказал Усман в интервью The Pat McAfee Show. — Я усердно тружусь каждый день, будь то бокс или кикбоксинг. Я трачу на это время, поэтому уверен в своих силах. Слушай, когда я сказал: «Эй, Хорхе Масвидаль, ты сказал, что хочешь полный лагерь, что ты вынесешь меня с полным лагерем». Я ему ответил: «Эй, на этот раз я собираюсь отправить твою голову на луну, и я собираюсь это сделать».

«После того как я разобрался с Гилбертом Бернсом, я сказал: «Масвидаль, ты следующий. Я дам тебе еще один шанс, я устрою тебе полный лагерь и на этот раз я отправлю твою голову на луну, — продолжил Усман. — Все говорили: «Масвидаль — лучший боксер в ММА». Я отправил его в Теневой мир. Я думаю, он все еще там, наверху».

На счету Усмана в смешанных единоборствах 20 побед и 1 поражение. В последнее время Нигерийский Кошмар пытается раскачать возможный поединок с суперзвездой бокса Саулем Альваресом.