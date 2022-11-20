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Сегодня, 19:22

Жена менеджера Исмаилова: «Прошу следствие и прокуратуру снять с Азамата обвинение в изнасиловании»

Жена находящегося в СИЗО Азамата Бостанова просит снять с супруга обвинения в ее изнасиловании
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Лаура Бостанова, жена находящегося в СИЗО менеджера бойца ММА Магомеда Исмаилова Азамата Бостанова, просит снятия с супруга обвинения в ее изнасиловании.

Бостанов был отправлен в СИЗО в январе этого года. Он обвиняется в изнасиловании Лауры, а также в нанесении тяжкого вреда ее здоровью.

«Все, что сейчас происходит, для меня необъяснимо, — сказала Бостанова «СЭ». — Я неоднократно давала письменные и устные объяснения и уверяла, что насильственных действий Азамат не совершал! Произошел конфликт, сложная для нас обоих ситуация, но следствию и прокуратуре я дала пояснения. Принимать их не хотят, факт побоев вносит свои последствия, но надзорные органы должны уже достаточно изучить дело, чтобы правильно квалифицировать данное происшествие. Я прошу следствие и прокуратуру снять с Азамата обвинение в изнасиловании».

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