Российский ветеран ММА Артур Гусейнов рассказал о своем отношении к легендарным братьям Емельяненко — Александру и Федору.

«Александр Емельяненко — это чуть-чуть другой персонаж. Он на самом деле неплохой боец, хоть и в возрасте. Я был у него в команде, и для команды он делал все, — сказал Гусейнов журналистам перед турниром EFC 39. — Я лично не знаю, как другие относятся, но у меня к нему хорошие отношения — к нему, к его брату. Я их уважаю по-любому. Кто бы что ни говорил, они достойные ребята, и мне очень приятно с ними общаться что бы там ни говорили. Бывают и про меня что-то говорят, но, если что-то говорят, это уже хорошо. Если перестанут что-то говорить, то значит ты не интересен».

В главном событии турнира EFC 39, который пройдет сегодня в Нижнем Новгороде, Гусейнов проведет матч-реванш против бразильца Марсио Сантоса, которому он в апреле уступил удушающим приемом.

По данным Sherdog, на счету 37-летнего Гусейнова 25 побед и 10 поражений, но по факту проведенных боев в ММА у него гораздо больше.