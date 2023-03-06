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Сегодня, 14:57

Матеуш Гамрот дал прогноз на бой Физиева и Гэтжи

Давид Хачатрян
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Польский легковес Матеуш Гамрот (22-2) предполагает, что Рафаэль Физиев (12-1) одолеет Джастина Гэтжи (23-4).

«Я думаю, что Рафаэль Физиев должен выиграть этот бой, — сказал Гамрот на пресс-конференции. — Я вижу, что этот парень будет претендовать на титул. То же самое касается Бенила Дариуша — он победит Чарльза Оливейру, и я думаю, что этот парень будет рядом с титулом. Мне нужна следующая победа над Гэтжи или Оливейрой. Я побью этих парней, и тогда я буду близок к бою за титул».

Гамрот победил Джалина Тернера (13-6) раздельным решением судей. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бой Гэтжи и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.

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