Девин Хейни: «Я буду доминировать над Ломаченко на протяжении всего боя»

Девин Хейни заявил, что он будет доминировать над Ломаченко на протяжении всего боя

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) заявил, что будет работать первым номером в предстоящем поединке с экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2).

«Я буду доминировать с первого раунда и до тех пор, пока бой не закончится, — сказал Хейни Fight Hub TV. — Я уверен, что буду доминировать на протяжении всего поединка».

Хейни и Ломаченко должны встретиться на ринге 20 мая.