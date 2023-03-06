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Сегодня, 15:01

Девин Хейни: «Я буду доминировать над Ломаченко на протяжении всего боя»

Девин Хейни заявил, что он будет доминировать над Ломаченко на протяжении всего боя
Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) заявил, что будет работать первым номером в предстоящем поединке с экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2).

«Я буду доминировать с первого раунда и до тех пор, пока бой не закончится, — сказал Хейни Fight Hub TV. — Я уверен, что буду доминировать на протяжении всего поединка».

Хейни и Ломаченко должны встретиться на ринге 20 мая.

Василий Ломаченко
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