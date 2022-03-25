Масвидаль не признает себя виновным в предполагаемом нападении на Ковингтона

Звезда UFC Хорхе Масвидаль предстанет перед судом в следующем месяце. Как сообщает MMA Junkie, в четверг боец подал письменное заявление о невиновности в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах.

Масвидаль был арестован полицией Майами-Бич и заключен под стражу в среду. Однако позже был внесен залог в размере 5000 долларов и спортсмена освободили. Во время разговора с Атлетической комиссией Невады он описал произошедшее как «взаимную борьбу с другим спортсменом»

Судебное заседание по делу Масвидаля назначено на 21 апреля. Боец должен предстать перед судом в 9 часов утра по местному времени.

Напомним, 21 марта Масвидаль напал на Ковингтона у стейк-хауса в Майами. Бойца обвинили в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения. Если Масвидаля признают виновным, ему может грозить до 15 лет тюремного заключения и штраф в размере 10 тысяч долларов.