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Французский боец ММА Ванги погиб при стрельбе под Парижем

Французский боец ММА Ванги погиб при стрельбе под Парижем

Сергей Ярошенко

Французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги погиб в результате стрельбы в городе Трапп под Парижем, сообщает клуб спортсмена Atch Academy.

«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, что Atch Academy узнала о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», — говорится в сообщении клуба.

26-летний Ванги тренировался в Atch Academy в Обервилье, пригороде Парижа. Спортсмен занимался смешанными единоборствами несколько раз в неделю и планировал начать профессиональную карьеру.

По словам премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. Нападавший стрелял по прохожим из автомобиля в нескольких кварталах города, в том числе возле детской площадки. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель.

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