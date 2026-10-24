Французский боец ММА Ванги погиб при стрельбе под Парижем

Французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги погиб в результате стрельбы в городе Трапп под Парижем, сообщает клуб спортсмена Atch Academy.

«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, что Atch Academy узнала о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», — говорится в сообщении клуба.

26-летний Ванги тренировался в Atch Academy в Обервилье, пригороде Парижа. Спортсмен занимался смешанными единоборствами несколько раз в неделю и планировал начать профессиональную карьеру.

По словам премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. Нападавший стрелял по прохожим из автомобиля в нескольких кварталах города, в том числе возле детской площадки. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель.