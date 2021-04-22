Ронда Роузи объявила о беременности
07:03
Экс- чемпионка UFC Ронда Роузи сообщила, что ждет ребенка. Как она сообщила на своем YouTube-канале, роды запланированы на сентябрь. О беременности она и ее супруг Трэвис Браун узнали еще в январе.
34-летняя Роузи одержала 12 побед в ММА при двух поражениях. Она стала первым чемпионом UFC среди женщин в легком весе. В ее активе также бронзовая медаль Олимпиады-2008 в дзюдо.
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