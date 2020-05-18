Mash: у отца Хабиба развивается отек легких, у тренера коронавирус

Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ, утверждает Telegram-канал Mash. У 57-летнего тренера подтвердился коронавирус.

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова оценивается как крайне тяжелое.

Он пережил инсульт, на фоне пневмонии у него образовался тромб и развивается отек легких.

Родных и близких днем в реанимацию не пускают. Только по ночам врачи разрешают посещение одному родственнику.