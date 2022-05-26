Конор Макгрегор Бенилу Дариушу: «Ты самое большое никто в компании»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) обратился к идущему на серии из семи побед Бенилу Дариушу (21-4), назвав его «самым большим никто в компании».

«Бенил Дариуш — самое большое никто в компании», — написал ирландский боец в Twitter, после чего удалил пост.

Судя по всему, сообщение Макгрегора было связано с недавним интервью Дариуша изданию MMA Fighting, в котором американец раскритиковал Чарльза Оливейру (33-8) за то, что тот не хочет защищать титул против настоящих претендентов, а надеется на бой с Макгрегором.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Дариуш в последнем бою одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.