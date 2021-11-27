В субботу, 27 ноября, в Сыктывкаре состоится бой между россиянином Александром Емельяненко и бразильцем Марсио Сантосом. Поединок пройдет в рамках турнира AMC Fight Nights 106.

Емельяненко заменил другого российского бойца Вячеслава Василевского, который снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

На счету 40-летнего россиянина 37 боев в карьере — 28 побед (20 нокаутом), восемь поражений и ничья.

Последний бой Емельяненко провел по правилам кулачных боев с блогером Артемом Тарасовым в сентябре 2021 года. Александр победил единогласным решением судей.

У 32-летнего бразильца 22 боя — 15 побед, шесть поражений и ничья.

Последний бой Сантос провел в августе 2021 года против Артура Гусейнова. Поединок завершился вничью.

Текстовая трансляция боя будет доступна на сайте «СЭ». В прямом эфире поединок покажет сайт matchtv.ru. Начало — около 21:00 мск.