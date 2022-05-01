Ислам Мамедов выступит на Eagle FC 47 20 мая

33-летний российский боец Bellator в легком весе Ислам Мамедов (20-2) следующий поединок проведет против кубинца Йосдениса Седено (11-7) в лиге Хабиба Нурмагомедова. Поединок состоится 20 мая на Eagle FC 47 в Майами, США. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

«На прошлой неделе глава Bellator Скотт Кокер сообщил мне, что он вел с Хабибом переговоры по поводу того, чтобы он отправлял своих бойцов в Eagle FC. Судя по всему, бой Мамедова — это один из тех случаев», — написал журналист Майк Хек в Twitter.

Мамедов в прошлом бою потерпел поражение от экс-чемпиона UFC в легком весе Бенсона Хендерсона (29-11) раздельным решением судей 29 января на Bellator 273 в Финиксе, США.

Седено прошлый поединок проиграл Фелипе Дугласу (17-5) единогласным решением судей 16 февраля 2019 года на Action Fight League в Холливуде, США.