Бразилец Марлон Мораес заразился коронавирусом, сообщает ESPN. Также заболела его супруга, которая провела один день в больнице. Они испытывали слабость и сильные симптомы коронавируса.

Также Мораес рассказал о своем следующем бое.

«Сейчас UFC хочет организовать мне бой с Коди Гарбрандтом. Я думаю, Стерлинг будет драться с Яном, и тот, кто победит в нашем бою с Коди, будет следующим драться за титул. UFC уже планирует наш бой на октябрь. Мне уже предложили бой, и я его принял, жду ответа от Коди и UFC».

На счету 32-летнего Мораеса 23 победы, 6 поражений и 1 ничейный результат. В своем последнем бою на UFC 245 он раздельным решением судей победил бразильца Жозе Альдо.