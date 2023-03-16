Марлон Мораес дал прогноз на бой Стерлинга и Сехудо

Экс-боец UFC Марлон Мораес, который нанес действующему чемпиону в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу (22-3) поражение, уверен в победе американца над Генри Сехудо (16-2).

«Это интригующий бой. Они оба — крутые парни. Две легенды, на мой взгляд, — сказал Мораес MMA News. — Я думаю, что Стерлинг не получает заслуженных похвал. На мой взгляд, сейчас он один из лучших бойцов в мире. Он не лучший ударник, но он находит способ побеждать ударников. Он находит способ благодаря своему росту, чувству дистанции и ударам.

Для Генри это будет сложный бой. Стерлинг — большой парень, высокий. Его борьба так же хороша, как и у Генри. Его грэпплинг лучше, чем у Генри. В плане ударки, я не думаю, что он сможет потрясти Стерлинга. А если и сможет, то я думаю, что Стерлинг включит борьбу. Думаю, Стерлинг победит».

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.