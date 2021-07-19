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Мария Агапова: «Колби Ковингтон хороший. Улыбается, здоровается всегда»

22:55
Мария Агапова. Фото Instagram
Мария Агапова. Фото Instagram
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Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова рассказала «СЭ» о своих впечатлениях от претендента на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона.

«Он хороший по общению. Конечно, мне говорят, что он может что-то выкинуть, потому что он постоянно что-то выкидывает. Но по мне, он хороший. Улыбается, здоровается всегда. Спрашивал ли что-то о ATT? Ну да, мы поговорили, что там внимания нет персонального, закидывают в группу общую и всем плевать на тебя», — рассказала Агапова в интервью «Спорт-Экспрессу».

22 августа 2020 года Агапова проиграла техническим нокаутом Шейне Добсон. 9 октября она подерется с Сабиной Мазо на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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Никита Горшенин все материалы автора

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