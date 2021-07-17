Марат Балаев: «Ногейра удивил характером и крепкой головой»

Бывший чемпион ACB в полулегком весе Марат Балаев прокомментировал победу судейским решением над Жоао Луисом Ногейрой.

«Радость испытываю. Очень не люблю проигрывать, — сказал Балаев «СЭ». — Груз с плеч упал. Тем более два месяца тяжелой работы каждый день, много потраченных нервов».

«В легком весе намного легче. Выносливость намного лучше. Все намного лучше. В плане физической я вроде особо не уступал».

«Соперник удивил характером. Столько ударов он пропустил, но стоял на ногах. Я видел, что у него и ноги шатались. Так что удивил характером и крепкой головой».

Балаев и Ногейра сразились в со-главном событии турнира ACA 126, который проходил 16 июля в Сочи. Теперь на счету 45-летнего Балаева 12 побед и 3 поражения.