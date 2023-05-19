Малыхин — о поединке с Бхулларом: «Буду идти вперед и выбивать из него всю дурь»

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин рассказал о подготовке к бою с Арджаном Бхулларом из Канады.

«Работаем по стандарту: Джонни [Джон Хатчинсон, тренер Малыхина] напрягает, а я работаю над ударной техникой, борюсь у стены, бегаю, прыгаю. В общем, все делаем, чтобы уронить его в первом раунде.

Чувствую себя великолепно. Буду показывать рубку. Стадион «Люмпини» еще не видел такой битвы, которую я хочу закатить. Я буду идти вперед и выбивать из него всю дурь, хотя ее там и нет», – цитирует Малыхина «Спорт День за Днем».

Бой за титул временного чемпиона дивизиона между Малыхиным и Бхулларом состоится 23 июня на турнире ONE Friday Fights 22 в Бангкоке.