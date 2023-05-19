Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:21

Малыхин — о поединке с Бхулларом: «Буду идти вперед и выбивать из него всю дурь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжелом весе Анатолий Малыхин рассказал о подготовке к бою с Арджаном Бхулларом из Канады.

«Работаем по стандарту: Джонни [Джон Хатчинсон, тренер Малыхина] напрягает, а я работаю над ударной техникой, борюсь у стены, бегаю, прыгаю. В общем, все делаем, чтобы уронить его в первом раунде.

Чувствую себя великолепно. Буду показывать рубку. Стадион «Люмпини» еще не видел такой битвы, которую я хочу закатить. Я буду идти вперед и выбивать из него всю дурь, хотя ее там и нет», – цитирует Малыхина «Спорт День за Днем».

Бой за титул временного чемпиона дивизиона между Малыхиным и Бхулларом состоится 23 июня на турнире ONE Friday Fights 22 в Бангкоке.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dvoynoy-chempion-one-fc-malykhin-o-boe-s-bkhullarom-budu-idti-vpered-i-vybivat-iz-nego-dur-
Анатолий Малыхин
ММА
0
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ибрагимов нокаутировал Родригеса на турнире Hardcore MMA

Касымбай победил Мамиева в главном бою Hardcore MMA в Алма-Ате
Новости
RSS RSS
Все новости