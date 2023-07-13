Максум рассказал, как играл в юности в футбол, но выбрал ММА

Казахстанский боец Азат Максум рассказал, как в юности играл в футбол, но выбрал смешанные единоборства.

«Сейчас меньше интересуюсь футболом, так как все внимание уделяю ММА. Раньше в 17-18 лет я сам играл в футбол, а потом переключился на смешанные единоборства. Играл в любительской лиге Казахстана на разных позициях и в нападении, и в защите. Голы забивал, но выбрал в итоге ММА», — цитирует MMA.Metaratings.ru Максума.

15 июля Максум в своем дебютном поединке в UFC встретится с американцем Тайсоном Нэмом. Максум одержал 16 побед в 16 поединках в своей профессиональной карьере.