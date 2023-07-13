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Магомедалиев: «Копылов будет неудобен не только Рибейро, но и Исраэлю Адесанье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Расул Магомедалиев поделился мнением о предстоящем бое своего подопечного Романа Копылова с бразильцем Клаудио Рибейро.

«Копылов получил визу и выступит на турнире. Сейчас ждем, чтобы одобрили мою визу. Документы подали в Армении. Придется поехать туда. Если получу визу, будет очень хорошо. У Романа проблем нет. У Клаудио Рибейро я посмотрел два-три поединка еще до того как назначили бой. Боец среднего класса. Нет у него отдельных сильных качеств. Бьет неплохо, но как грэпплер ноль. Работает на ногах и на руках.

Копылов будет неудобен не только ему, но и Исраэлю Адесанье. У Романа рукопашный стиль, который он совмещает с ММА. С каждым боем он набирает обороты и растет. Поражения в начале карьеры в UFC дали ему неоценимый опыт. Тем более он работает с разными спарринг-партнерами, поэтому он реально может удивить», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедалиева.

Копылов (10-2) проведет бой против бразильца Рибейро (11-3) 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedaliev-kopylov-neudoben-ne-tolko-ribeiro-no-i-adesane-265570/
Клаудио Рибейро
Роман Копылов
ММА
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