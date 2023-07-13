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Тарасов сравнил бой Фьюри и Нганну с поединком Мейвезера и Макгрегора

Евгений Козинов
Корреспондент
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Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну. По его мнению, этот поединок сопоставим по ажиотажу с противостоянием Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора в 2017 году.

«Эти события сопоставимы, потому что скрещиваются два вида — ММА и бокс. И встречаются два очень интересных человека. Тогда это были Мейвезер и Макгрегор, сейчас — Фьюри и Нганну. Тоже ребята по-своему одиозные, по-своему интересные. Они, конечно, не такие шоумены, как предыдущая пара бойцов. Но это тяжи, и когда два «центнера», как я их называю, встречаются друг с другом, это всегда интересно», — цитирует «Газета.Ru» Тарасова.

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Фьюри против Нганну, супербой чемпиона WBC и экс-чемпиона UFC: основная информация
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/12/20859392.shtml?updated
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