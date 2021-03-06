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Президент Bare Knuckle FC заинтересован в подписании Дос Сантоса и Оверима

10:25

Топовая лига по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship хочет подписать недавно уволенных из UFC тяжеловесов Джуниора Дос Сантоса и Алистера Оверима. Об этом сообщил президент промоушена Дэвид Фельдман.

«Да, нас интересуют как Джуниор Дос Сантос, так и Алистар Оверим. Мы уже сделали им предложение. Давайте посмотрим, чем все это закончится», — приводит слова Фельдмана BJPENN.com.

Дос Сантос (21-9) — экс-чемпион UFC в тяжелом весе, который когда-то считался одним из лучших боксеров дивизиона. Оверим (47-19-1) — титулованный тяжеловес, бывший чемпион Strikerforce, Dream и K-1.

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