Максим Гришин снялся с боя против Алмейды на турнире UFC

Российский боец UFC Максим Гришин снялся с боя против бразильца Джаилтона «Маладиньо» Алмейды. Поединок должен был состояться 21 мая на турнире UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.

Гришина заменит Паркер Портер, с которым Алмейда подерется в тяжелом весе на турнире.

На счету 37-летнего Гришина 32 победы и 9 поражений в ММА (2-2 в UFC ).

У 32-летнего Алмейды 15 побед и 2 поражения (1-0 в UFC). Поединок пройдет в полутяжелом весе.