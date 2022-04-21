Кормье рассказал, вернется ли Ник Диас к боям

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что 38-летний ветеран и бывший чемпион Strikeforce в полусреднем весе Ник Диас (26-10) окончательно завершил карьеру бойца.

«Судя по тому, каким Диас вернулся в клетку, не думаю, что мы вновь увидим его в боях, — сказал Кормье в интервью ESPN. — На опубликованных в Сети фотографиях он выглядел в хорошей форме. Однако внутри клетки он казался совсем другим человеком. Было ощущение, что он не хотел там находиться. Думаю, скорее мы увидим возвращение Нейта, а не Ника».

Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после 6-летнего перерыва. Диас проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде.

В последний раз Диас побеждал 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).