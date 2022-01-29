В ночь с 29 на 30 января в США действующий чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бейдер встретится с временным чемпионом россиянином Валентином Молдавским.

29-летний спортсмен провел 12 боев в карьере — 11 побед и поражение. Чаще всего он добивался успеха решением судей — семь раз. К предстоящему поединку Молдавский подходит на серии из шести выигрышей.

Последний раз Валентин выходил на ринг в июне 2021 года. Тогда россиянин победил Тимоти Джонсона единогласным решением, в результате чего стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе.

Рекорд 38-летнего американца — 28 побед, семь поражений и один несостоявшийся бой. Чаще всего он брал верх над соперниками решением судей — 13 раз.

Последний бой Бейдер провел в октябре 2021 года против Кори Андерсона в полуфинале «Гран-при» Bellator — Райан проиграл техническим нокаутом

В прямом эфире бой Молдавский — Бейдер покажет онлайн-платформа Okko. Начало — около 03:30 (мск).