Bellator 273, Валентин Молдавский — Райан Бейдер: когда бой и где смотреть
29-летний спортсмен провел 12 боев в карьере — 11 побед и поражение. Чаще всего он добивался успеха решением судей — семь раз. К предстоящему поединку Молдавский подходит на серии из шести выигрышей.
Последний раз Валентин выходил на ринг в июне 2021 года. Тогда россиянин победил Тимоти Джонсона единогласным решением, в результате чего стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе.
Рекорд 38-летнего американца — 28 побед, семь поражений и один несостоявшийся бой. Чаще всего он брал верх над соперниками решением судей — 13 раз.
Последний бой Бейдер провел в октябре 2021 года против Кори Андерсона в полуфинале «Гран-при» Bellator — Райан проиграл техническим нокаутом
В прямом эфире бой Молдавский — Бейдер покажет онлайн-платформа Okko. Начало — около 03:30 (мск).